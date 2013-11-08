بكار: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد صفحات تابعة للأخوان تمارس التشهير والكذب

قال مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام نادر بكار، إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد مسئولي صفحات إخبارية تابعة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين على موقع “فيسبوك” زعمت أن مقالا للصحفي البريطاني المشهور روبرت فيسك، ورد به أن بكار قام بزيارة سرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الثلاثين من يونيو الماضي ، إضافة إلى أكاذيب أخرى.

> وأوضح بكار في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن صفحات محسوبة على جماعة الإخوان قامت بنشر المقال الذي تزعم أنه منسوب لروبرت فيسك الكاتب المشهور، وتكشف عدم وجود أي أصل لهذا المقال على موقع صحيفة الإندبندنت التي يكتب بها فيسك مما يعني أن الكلام من أوله إلى آخره محض أكاذيب.

> وأضاف بكار أن الكذب تضمن أيضا طرح مقال يفيد بأن شركة إسرائيلية ستؤمن قناة السويس، وتبين أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وكذب، وللأسف سارعت قناة الجزيرة بنقل الخبر دون تثبت.

> وقال بكار “أستنكر التشهير والكذب على الدولة بصفة عامة، ولذلك سنأخذ الإجراءات القانونية ضد التشهير من جانب المسئولين عن هذه الصحفات وسنطالب برد الاعتبار، لأن الشائعات التي تثار ضد الدولة ليست في مصلحة أحد”.

> وعن ما وصلت إليه المناقشات بشأن المواد الخلافية التي يتحفظ عليها حزب النور، قال بكار “نثق في حدوث توافق داخل الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور، مضيفا أن مواد الهوية والمادة الثالثة المتعلقة بالديانات السماوية ستبقى كما هي، وأن هناك توافقا كبيرا جدا من أجل الوصول لصيغ مرضية للجميع”.

> وبالنسبة للمادة 219 المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية أوضح أن هناك مادة بصيغة جديدة تم التوصل إلى شبه اتفاق بشأنها وتؤدي الغرض نفسه”.

> أ ش أ