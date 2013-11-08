بالصور..تنظيم فعالية"تسلم الأيادى"فى بئر العبد بشمال سيناء

نظم عدد من رموز وشباب مدينة بئر العبد بشمال سيناء مساء اليوم، حملة "تسلم الأيادى" لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، ضمن فعاليات مسيرات التأييد للجيش، بحضور محمد عبد العزيز محمود مؤسس الحملة بالقاهرة وسمير محمود عضو الهيئة العليا وحسن حافظ مندور عضو الهيئة العليا.

وأعلن القائمون على الفعالية فى بيان صحفى عقب انتهاء فعاليات الحفلة، أنهم انطلقوا بحملة هى الأولى من نوعها فى شمال سيناء، والتى تأتى تقديرا لدور القوات المسلحة فى حفظ أمن وأمان مصر وحمايتها للشعب المصرى ولبداية جمع التوقيعات لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رئيسا لمصر لأنه نجح فى أن يقود ثورة مصر وأن يكون زعيما لكافة فئات الشعب المصرى الذى أجمع على احترامه ومحبته.

وقال العقيد محمد جحوش الحاكم العسكرى ببئر العبد إنه يبلغ تحيات الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء أركان حرب أحمد وصفى إلى شعب سيناء وخاصة شعب مدينة بئر العبد الذين جاءوا اليوم ليلبوا نداء الوطن، هؤلاء الرجال الأبطال الذين وقفوا أمام وخلف قواتهم المسلحة فى حرب أكتوبر عام 73 وحتى اليوم.

وقال: هذا هو شعب سيناء الحر العظيم الذى يقف خلف قواته المسلحة ويدعمها فى حربها على الإرهاب.

وقال حسن حافظ أمين تنظيم حملة تسلم الأيادى إن اختيار انطلاق حملة تسلم الأيادى من سيناء يأتى كرسالة للتأكيد على أمن وأمان شمال سيناء الغالية على قلوبنا جميعا والتى تم تحريرها بدماء أبنائها من جنود القوات المسلحة الأبطال.

وقد جاء اختيارنا لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر لأنه استطاع أن يحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين واستطاع أن يكون القائد والرمز الذى رأى فيه المصريون زعيما ورئيسا لهم.