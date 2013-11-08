مدافع دجلة يوضح طريقة إيقاف شيكابالا

كشف رجب نبيل مدافع وادي دجلة عن خطة فريقه لإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك في لقاء نهائي الكأس.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة في نهائي كأس مصر في الثانية والنصف عصر السبت على ملعب الجونة.

وقال نبيل لـFilGoal.com "شيكابالا أحد أهم عناصر الزمالك وإيقافه يعني تعطيل جزء كبير من خطورة الفريق".

وتابع "ولكن إيقاف لاعب لا يحتاج للاعب واحد، فهو يحتاج عمل جماعي من لاعبي الوسط والدفاع بالكامل".

وفسر "سر قوة شيكابالا تأتي في المساحات لذا يجب على مجموعة من اللاعبين العمل على تقليل المساحات المتاحة أمامه".

وأكد نبيل الذي يلعب في مركز قلب الدفاع اساسيا بجانب محمد عبد الفتاح (تاحا) أن دجلة سيعامل كل لاعبي الزمالك بنفس الأهمية من أجل الحد من خطورتهم وتحقيق الفوز.