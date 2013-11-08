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«تحقيقات النيابة»: عناصر«إخوانية» متهمة بقتل «طفل العمرانية».. والآخر مات «منتحرًا»

  • مصر
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«تحقيقات النيابة»: عناصر«إخوانية» متهمة بقتل «طفل العمرانية».. والآخر مات «منتحرًا» «تحقيقات النيابة»: عناصر«إخوانية» متهمة بقتل «طفل العمرانية».. والآخر مات «منتحرًا»
كشفت تحقيقات نيابة العمرانية، برئاسة المستشار أحمد المغازي، الجمعة، عن تورط 9 متهمين ينتمون لجماعة «الإخوان»، في قتل طفل عمره 12 سنة، راح ضحية إطلاق نار، من جانب أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، خلال تنظيمهم مسيرة جابت منطقة العمرانية بالجيزة، وأن المتهمين تم ضبطهم.

وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار  ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أن «الطفل مصاب بطلق ناري في الرأس وتوفي في الحال، وأنه كان يسير مع والدته خارج نطاق المسيرة».

وأظهرت التحقيقات أن «شخصا آخر وقف أمام قوات الشرطة وهدد بالانتحار ثم أطلق رصاصتين على نفسه أردته قتيلا في الحال، وتبين أنه بعدما قامت قوات الأمن بتفتيشه كان بحوزته عدد من أقراص (الترامادول) والطلقات».

وأفادت التحقيقات أن «أنصار الرئيس المعزول أطلقوا النار في كل الاتجاهات أثناء تنظيمهم لمسيرة كانت تجوب شارع خاتم المرسلين، وأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين وتحطيم عدد من المحال التجارية».

كان الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أعلن ارتفاع أعداد المصابين في أحداث الجمعة إلى قتيلين و20 مصابًا في 5 محافظات.

وأكد «الأنصاري» لـ«المصري اليوم» أن اشتباكات الجيزة أسفرت عن مقتل طفل يدعى محمد بدوى زايد (12 سنة)، ومحمد أحمد السيد (33 سنة) متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين، تم نقلهم لمستشفى أم المصريين، و3 منهم هربوا  قبل تلقيهم العلاج.

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