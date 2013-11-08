رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يرفض حضور مؤتمر دولى لمشاركة إسرائيل

قال الطيار مالك بيومى رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ونقيب الطيارين السابق :”إنه رفض دعوة مقدمة من لجنة الشئون الخارجية للجان الاقتصاد والمجتمع الأوروبي لحضور مؤتمرها بعد اكتشافه وجود 4 ممثلين لإسرائيل” .

وأضاف بيومى :”إن المؤتمر كان مقرر له الانعقاد فى الـ 11و 12 من الشهر الجارى فى برشلونة وقدمت اعتذارى بصفتى رئيسا للإتحاد المصرى للنقابات المستقلة نظرا لوجود ممثلين لإسرائيل فى المؤتمر: .

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إلى أن لائحة النظام الأساسي للاتحاد تؤكد علي رفضها لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو “الصهيوني” والمتمثل في الوجود الدولي لدولة إسرائيل ،إذ تم إبلاغنا بوجود ممثلين لإسرائيل في هذا اللجان، فقد رأينا بعدم الإشتراك في هذه اللجان مع الأخذ في الاعتبار عدم مشاركتنا مستقبلا لأي من اللجان المشاركة فيها دولة إسرائيل .