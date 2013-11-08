وزير الداخلية يقرر التصالح مع متهمي الأولتراس في اشتباكات المطار

قرر وزير الداخلية التصالح مع متهمي أولتراس أهلاوي الذين تم القبض عليهم في أحداث مطار القاهرة .

كانت قوات الشرطة ألقت القبض على 19 متهما من رابطة مشجعي النادي الأهلي “أولتراس أهلاوي”، بتهمة قطع كوبري الجلاء المؤدي لمطار القاهرة بشارع صلاح سالم، أمس الإثنين، للمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم.

كانت الشرطة ألقت القبض على 25 من المشجعين بعد اشتباكات أول أمس، في اشتباكات أسفرت عن تحطيم واجهة صالة السفر 1 بمطار القاهرة وإصابة 11 من رجال الأمن وعاملين، اثناء استقبال فريق كرة اليد العائد من بطولة أفريقيا بالمغرب.

ونفت رابطة مشجعي النادي الأهلي وقوع أي أحداث شغب من طرفها أثناء وجود أعضائها بمطار القاهرة، وقال “ألتراس أهلاوي”، في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع فيس بوك اليوم، إنه “لم يحدث إشعال أي شماريخ داخل صالات الوصول كما تروج الداخلية، لأنه لم يدخل أي من أعضاء الجروب داخل الصالة تماما، وإذا حدث -كما يدعون- فنريدهم أن يظهروا تسجيل من كاميرات المطار إذا كانوا يملكوا أي منها”.

واتهمت الداخلية المشجعين، باستفزاز رجال الشرطة واقتحام صالة المطار واستخدام الألعاب النارية والخرطوش مما أدى لوقوع إصابات.

وقامت قوات من الشرطة التابعة لمديرية أمن القاهرة والأمن المركزي بفض مسيرة المشجعين أمس فوق كوبري الجلاء، بإلقاء الغاز المسيل للدموع.