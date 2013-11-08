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الأمم المتحدة: لم يصلنا إخطارا من السعودية حول مقعدها فى مجلس الأمن

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الأمم المتحدة: لم يصلنا إخطارا من السعودية حول مقعدها فى مجلس الأمن الأمم المتحدة: لم يصلنا إخطارا من السعودية حول مقعدها فى مجلس الأمن

جددت الأمم المتحدة تأكيداتها، اليوم الجمعة، بأنها لم تتسلم أى إخطار رسمى حتى الآن بشأن إعلان المملكة العربية رفض قبول عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى خلال العامين المقبلين.

وقال نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق اليوم إنه "هذا هو السؤال اليومى لنا، لا.. لم يصلنا أى شىء من المملكة العربية السعودية بشأن مقعدها فى مجلس الأمن الدولى".

ورفض نائب المتحدث الرسمى فى المؤتمر الصحفى اليومى التعليق على الأنباء الصحفية التى رشحت المملكة الهاشمية الأردنية لكى تخلف السعودية فى عضويتها بمجلس الأمن الدولى خلال عامى 2014 و2015.

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مصر 365

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