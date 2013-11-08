توكل كرمان :اغتصاب العريان والبلتاجي اغتصاب لكل عربي

قالت توكل كرمان، الناشطة السياسية اليمنية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك "إن اغتصاب عصام العريان، ومحمد البلتاجي، في السجن كما صرحا بذلك في المحكمة لوسائل الإعلام يعتبر اغتصاباً لكل مصريٍ وكل عربيِ حر، وهو اغتصاب للإنسانية جمعاء.



من جانبهم رفض السياسيون وخبراء الأمن والإخوان المنشقون هذه التصريحات جملة وتفصيلا، ووصفوها بالكذب والافتراء، وأن الهدف منها تشويه صورة الجيش والشرطة أمام الأوساط العالمية، واستعطافهم للضغط على الحكومة والإفراج عنهم

شبكةعيونالإخبارية

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