أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

توكل كرمان :اغتصاب العريان والبلتاجي اغتصاب لكل عربي

Google+ Print
توكل كرمان :اغتصاب العريان والبلتاجي اغتصاب لكل عربي توكل كرمان :اغتصاب العريان والبلتاجي اغتصاب لكل عربي

قالت توكل كرمان، الناشطة السياسية اليمنية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك "إن اغتصاب عصام العريان، ومحمد البلتاجي، في السجن كما صرحا بذلك في المحكمة لوسائل الإعلام يعتبر اغتصاباً لكل مصريٍ وكل عربيِ حر، وهو اغتصاب للإنسانية جمعاء.

من جانبهم رفض السياسيون وخبراء الأمن والإخوان المنشقون هذه التصريحات جملة وتفصيلا، ووصفوها بالكذب والافتراء، وأن الهدف منها تشويه صورة الجيش والشرطة أمام الأوساط العالمية، واستعطافهم للضغط على والإفراج عنهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة