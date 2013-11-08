نبيل فهمي :انتخابات البرلمان بعد الاستفتاء بـ 60 يومًا.. والرئاسة بعده بـ 4 أشهر

أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن الوزارة ليست الجهة المعنية بها تحديد موعد الاستفتاء على الدستور، أو مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإنما اللجنة العليات للانتخابات.

وأعلن الوزير أثناء زيارته لإسبانيا أنه طبقا لخارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية المصرية، فإنه في حالة استفتاء الشعب بنعم على مشروع الدستور قبل نهاية العام الحالي، فإن الانتخابات البرلمانية ستتم بعد إقرار الدستور بشهرين أو ثلاثة، على أن يعقب ذلك بشهرين إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح فهمي أن المرحلة الانتقالية سوف تنتهي بالطبع عند انتخاب رئيس جديد .