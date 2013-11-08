غذاء ملكات النحل مفيد للبشرة ولزيادة القدرة الجنسية

هل تعرفين أن غذاء ملكات النحل مُفيد جدا للبشرة؟ فكما توضح الدراسات والأبحاث أن غذاء ملكات النحل يحتوى على مجموعة هائلة من الهرمونات والفيتامينات المنشطة للغدد التناسلية مثل: (نياسين - ريبوفلافين - ثيامين - اينوسيتول - بيوتين حمض بانتوثينيك – حمض الفوليك – فيتامين هـ).

وأشار الدكتور محمد حلمى عضو جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل إلى أن يستخدم الغذاء الملكى لإعادة الشباب إلى خلايا البشرية ومحو التجاعيد الرقيقة، وتنشيط الدورة الدموية بالبشرة وبذلك يعطيها حيوية وجمالا وذلك باستعمال على هيئة كريمات أو يؤخذ الغذاء الملكى عن طريق الفم أو كليهما مع إن غذاء الملكات هو سبب تحول النحلة العادية لتصبح ملكة، ولا يوجد مادة أخرى فى علم الحيوانات أو فى الطب مشابهة أو لها تأثير فى النمو وإطالة العمر والتكاثر مثل هذه المادة، إن غذاء الملكات مغذ فعال وسريع الهضم، تم تحليله وتبين أن به جميع العناصر الضرورية للحياة مثل الأحماض الأمينية والفيتامينات، خاصة أنه غنى بفيتامين ب المركب، والمعادن والهرمونات والسكريات والدهون بالإضافة لوجود 3% من المواد غير المعروفة وغير القابلة للتحليل، لذا أطلق عليه كثير من الباحثين (اسم المكونات السحرية) والتى تعطى غذاء الملكات خصائصه وقوته، حيث جميع هذه المكونات توجد بشكل مركز.

وأضاف حلمى أن إحدى الدراسات التى أجريت على غذاء الملكات لوحظ أن الأشخاص الذين يتناولون هذا الغذاء يزيد نشاطهم وقدرتهم الجنسية عن غيرهم، وفى إحدى التجارب تم حقن من القرود تحت الجلد بخلاصة غذاء الملكات.. وبعد مضى خمسة أيام لاحظ الباحثون حدوث نشاط فى وزن المبايض فى إناث القرود، كما ثبت كذلك أن هذا الغذاء ينبه حركة الرحم مما يساعد على عملية الولادة، كما أنه يعمل على إدرار الدورة الشهرية إذا غاب أو انقطع، كما ثبت أن لغذاء الملكات أثرا فعالا فى علاج مظاهر الشيخوخة ويساعد على زوال متاعب غدة البلاوستات عند كبار السن، وله أثر واضح فى تقوية عضلة القلب والوقاية والعلاج من تصلب الشرايين وضغط الدم المرتفع.