كيري : لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في هذه المرحلة

صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الجمعة، بأنه مازال هناك بعض القضايا المهمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني التي تحتاج إلى تسوية، مشيرًا إلى أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة الراهنة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي بعد وصوله إلى سويسرا للمشاركة في مباحثات جنيف الخاصة بالملف الإيراني والمعروفة باسم “5 + 1″ عن أمله في تسوية الخلافات القائمة.. مضيفًا أنه “لا يخطأ أحد إذا قال إن هناك بعض الفجوات التي يجب سدها”.

وكان كيري قد قرر إرجاء زيارته التي كانت مقررة لكل من الجزائر والمغرب بعد تلقيه دعوة من كاثرين آشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون السياسية للمشاركة في مباحثات جنيف الجارية.

أ ش أ