إتحاد الكرة : السماح لـ 4 آلاف متفرج لحضور نهائي كأس مصر

أكد جمال علام رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حضور 4 آلاف متفرج للمباراة النهائية لكأس مصر بين الزمالك ووادى دجلة والتى ستقام غدا السبت فى ستاد الجونة، وذلك بالتساوى بين الناديين بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية على حضور الجماهير، على ان يكون كل ناد مسئول عن جماهيره .

وقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كمال درويش الشكر لطاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة على مجهوداته التي قام بها مع وزير الداخلية السيد اللواء محمد إبراهيم لإقامة نهائى الكأس بدون جمهور .

وحرص أبو زيد على متابعة الجلسة التي جرت بين مسئولي الزمالك ووزير الداخلية ودعم وجهة نظر المسئولين بالنادي حتى وافق مسئولو الوزارة على السماح للجماهير بحضور اللقاء .

وأعلن نادى الزمالك رسميا اليوم الجمعة أنه تلقى وعدا من وزير الداخلية بالسماح للجماهير بحضور نهائي كأس مصر لكرة القدم غدا السبت امام وادي دجلة على استاد الجونة بمدينة الغردقة .

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أمس الخميس أن السلطات الأمنية لم توافق على حضور الجماهير في المباراة النهائية كما هو الحال منذ استئناف مسابقة الكأس الشهر الماضي رغم طلب الزمالك السماح بعدد محدود من المشجعين في المدرجات .

وذكر نادى الزمالك أن محمد ابراهيم وزير الداخلية استقبل كمال درويش رئيس النادي اليوم الجمعة لمناقشة امكانية حضور الجمهور لنهائي كأس مصر .

وأضاف الزمالك أن وزير الداخلية وعد بحضور 4 آلاف مشجع في النهائي مشددا على ضرورة التزام الجميع بالتشجيع المثالي وعدم اثارة اي نوع من الشغب والخروج عن المألوف في مباريات كرة القدم .

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