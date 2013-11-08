أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

إتحاد الكرة : السماح لـ 4 آلاف متفرج لحضور نهائي كأس مصر

Google+ Print
إتحاد الكرة : السماح لـ 4 آلاف متفرج لحضور نهائي كأس مصر إتحاد الكرة : السماح لـ 4 آلاف متفرج لحضور نهائي كأس مصر

أكد جمال علام رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حضور 4 آلاف متفرج للمباراة النهائية لكأس بين الزمالك ووادى دجلة والتى ستقام غدا السبت فى الجونة، وذلك بالتساوى بين الناديين بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية على حضور الجماهير، على ان يكون كل ناد مسئول عن جماهيره .

وقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كمال درويش الشكر لطاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة على مجهوداته التي قام بها مع وزير الداخلية السيد اللواء محمد إبراهيم لإقامة نهائى الكأس بدون جمهور .

وحرص أبو زيد على متابعة الجلسة التي جرت بين مسئولي الزمالك ووزير الداخلية ودعم وجهة نظر المسئولين بالنادي حتى وافق مسئولو الوزارة على السماح للجماهير بحضور اللقاء .

وأعلن نادى الزمالك رسميا اليوم الجمعة أنه تلقى وعدا من وزير الداخلية بالسماح للجماهير بحضور نهائي كأس مصر لكرة القدم غدا السبت امام وادي دجلة على استاد الجونة بمدينة الغردقة .

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أمس الخميس أن السلطات الأمنية لم توافق على حضور الجماهير في المباراة النهائية كما هو الحال منذ استئناف مسابقة الكأس الشهر الماضي رغم طلب الزمالك السماح بعدد محدود من المشجعين في المدرجات .

وذكر نادى الزمالك أن محمد ابراهيم وزير الداخلية استقبل كمال درويش رئيس النادي اليوم الجمعة لمناقشة امكانية حضور الجمهور لنهائي كأس مصر .

وأضاف الزمالك أن وزير الداخلية وعد بحضور 4 آلاف مشجع في النهائي مشددا على ضرورة التزام الجميع بالتشجيع المثالي وعدم اثارة اي نوع من الشغب والخروج عن المألوف في مباريات كرة القدم .
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط