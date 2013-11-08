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القابضة لمياه الشرب تنفى تسمم المياه بالشرقية

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القابضة لمياه الشرب تنفى تسمم المياه بالشرقية القابضة لمياه الشرب تنفى تسمم المياه بالشرقية

نفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ما تردد عن تلوث فى مياه الشرب، أو تكون هى السبب فيما حدث من تسمم فى قرية الزهراء التابعة لبردين بالزقازيق.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم أنه تم إبلاغ الشركة بالشرقية صباح اليوم الجمعة، عن وجود حالات قىء وإسهال بقرية الزهراء التابعة لبردين بالزقازيق.
> وأكدت أنه انتقل رئيس قطاع جودة مياه الشرب بشركة الشرقية ومجموعة من الكيميائيين والمعمل المتنقل وتم أخذ عينات من جميع مصادر مياه الشرب بالقرية والمدرسة، وجدت جميعها مطابقة لمواصفات مياه الشرب، ولا يوجد أى مسبب بمياه الشرب يؤدى إلى حالات القىء والإسهال، وكان هذا فى وجود وكيل وزارة الصحة والذى أخذ عينات من الغداء الخاص بالمصابين وتم شرب المياه من حنفيات القرية من قبل الكيميائيين أمام المواطنين لطمأنتهم بعد أن أذيع بمكبرات الصوت الخاصة بمسجد القرية بوجود تلوث فى مياه الشرب.

والجدير بالذكر أن عدد المصابين فى القرية 17 حالة فقط، وأن مواسير القرية مجددة بالكامل من مادة B.V.C وأن آخر غسيل للشبكة تم منذ أسبوع والقرية تتغذى من محطة مياه العباسة، والتى تنتج 170 ألف متر مكعب يوميا، والتى تغذى مراكز الزقازيق وأبو حماد وجزء كبير من أبو كبير بإجمالى 1.5 إلى 2 مليون نسمة.

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