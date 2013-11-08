نيجيريا تفوز علي المكسيك بثلاثية في نهائي كأس العالم للشباب تحت 17 عام

فاز منخب نيجيريا بكاس العالم للشباب 17 عاما بعد فوزة علي منخب المكسيك 3/0 .

فازت نيجيريا على الأوروغواي والسويد، بينما أطاحت المكسيك في مشوارها في بطولة كأس العالم بكل من منتخب البرازيل والأرجنتين .

ونجحت نيجيريا في حصد لقبها الرابع بكأس العالم للشباب بعد أعوام 85 و 93 و 2007، بينما كانت تطمح المكسيك في إحراز اللقب الثالث لها بعد عامي 2005 و 2011 ومعادلة رقمي نيجيريا والبرازيل.

وحمل اللقاء طابع الثأر من الجانب للمكسيكي التي خسرت أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 1-6 ضمن منافسات المجموعة السادسة من الدور الأوّل.