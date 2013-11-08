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نيجيريا تفوز علي المكسيك بثلاثية في نهائي كأس العالم للشباب تحت 17 عام

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نيجيريا تفوز علي المكسيك بثلاثية في نهائي كأس العالم للشباب تحت 17 عام نيجيريا تفوز علي المكسيك بثلاثية في نهائي كأس العالم للشباب تحت 17 عام

فاز منخب نيجيريا بكاس العالم للشباب 17 عاما بعد فوزة علي منخب المكسيك 3/0 .

فازت نيجيريا على الأوروغواي والسويد، بينما أطاحت المكسيك في مشوارها في بطولة كأس العالم بكل من منتخب البرازيل والأرجنتين .

ونجحت نيجيريا في حصد لقبها الرابع بكأس العالم للشباب بعد أعوام 85 و 93  و 2007، بينما كانت تطمح المكسيك في إحراز اللقب الثالث لها بعد عامي 2005  و 2011 ومعادلة رقمي نيجيريا والبرازيل.

وحمل اللقاء طابع الثأر من الجانب للمكسيكي التي خسرت أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 1-6 ضمن منافسات المجموعة السادسة من الدور الأوّل.

 

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