تقرير - ماذا قال لاعبو جنوب إفريقيا عن مواجهاتهم السابقة أمام تريكة

ماذا قال لاعبو أندية صن داونز وبلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقية عن أبوتريكة من خلال مواجهاتهم السابقة له في بطولة دوري الأبطال عامي 2007 و 2008؟

نشرت صحيفة (إندبندنت أولانين) الجنوب إفريقية تقريرا تحدثت فيه مع ديلون شيبارد جناح صن داونز السابق وستانلي كجاتلا لاعب وسط بلاتينيوم ستارز السابق عن مواجهتهم مع الأهلي وعلى الأخص أمام أبوتريكة.

وقال شيبارد "لقد شاركت في المباراة الأولى كبديل ولكنني لم ألعب المباراة الثانية في القاهرة، أبوتريكة كان أفضل لاعب في المباراة الأولى كان أصغر في السن كثيرا ويتحرك أكثر".

والتقى الأهلي مع صن داونز في نسخة 2007 بدور الـ16 ونجح الأهلي في التعادل ذهابا 2-2 قبل أن يفوز إيابا بهدفين نظيفين سجل تريكة هدفا منهم.

وتابع "جوردن إيجسوند مدربنا وأنا واثق أنه كان سيخبرك عن ما قدمه تريكة هو يلعب خلف المهاجم وكان أهم لاعب بالأهلي، لقد أظهر كم هو ذكي فلقد كان دائما يستطيع أن يلعب بدقة".

وأردف "هو أحيانا يلعب بوجه قدمه الخارجي كما أنه خطير جدا في الكرات الميتة كما رأيت أمام أورلاندو، لم تتح الفرصة لي كي أراقبه ولكن رأيت الدور الكبير الذي يلعبه مع الأهلي، هو لاعب جيد جدا".

أما كجاتلا لاعب إرتكاز بلاتينيوم ستارز الذي واجه الأهلي بنسخة 2008 وتمكن المارد الأحمر من التغلب عليه 3-2 في مجموع المباراتين قال عن مواجهته مع تريكة "أغلبنا تابعه مع المنتخب المصري، لم نعتقد أننا ستتاح لنا الفرصة لكي نواجهه يوما ما".

وأضاف "ولكن هذا حدث وكانت تجربة رائعة ليس فقط مواجهة تريكة ولكن بسبب مواجهة فريق كبير بحجم الأهلي، أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين الذين واجهتهم، هو لا يجري كثيرا ولكنه يستخدم عقله وهذا ما يجعله استثنائي .. أعتقد أن اللاعبين الصغار يستطيعوا التعلم من طريقة لعبه".

وتابع "حتى بعمر الـ35 مازال يلعب بطريقة رائعة وأعتقد أنه يستطيع مواصلة اللعب، عندما واجهناهم مدربنا كان يعلم أنه يجب أن نراقب أبوتريكة عن قرب، لقد أخبرنا عنه وقال لنا ألا نرتكب أخطاء أمام الصندوق لأنه خطير جدا في الكرات الثابتة".

يذكر أن أبوتريكة قد سجل هدف الأهلي في تعادله أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت الماضي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا وهي النسخة الأخيرة التي يشارك فيها اللاعب والذي من المنتظر أن يعلن إعتزاله بنهاية العام الجاري.