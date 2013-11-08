الخارجية تنهي إجراءات ترحيل 13 صيادا مصريا تسللوا إلى المياه الإقليمية التونسية

تمكنت السفارة المصرية في تونس صباح اليوم من إنهاء إجراءات ترحيل مجموعة من البحارة المتواجدين على متن مركب الصيد “الحاج صالح الجديد”، والتي تسللت بطريقة غير مشروعة إلى داخل المياه الإقليمية التونسية، وقامت بعمليات صيد بدون ترخيص.

فيما أكدت المستشارة نهى خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في تونس، أن السلطات التونسية استجابت لطلب السفارة بترحيل مجموعة الـ 13 صيادا، على رحلة مصر للطيران التي تصل مطار القاهرة مساء اليوم، وذلك لحين تسوية الوضع القانوني للمركب الذي ما زال محتجزا في ميناء صفاقس، مشيرة إلى أنه قد بقى كل من رئيس المركب، والميكانيكي، ومساعده، على ظهر المركب، انتظارًا لما تسفر عنه جهود إجراء صلح بين المالك ووزارة الفلاحة والصيد البحري فى تونس، حيث تستمر السفارة فى محاولاتها تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على المركب، والتى تقدر بـ100 ألف دينار تونسى.