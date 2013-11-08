أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الخارجية تنهي إجراءات ترحيل 13 صيادا مصريا تسللوا إلى المياه الإقليمية التونسية

  • 10
Google+ Print
الخارجية تنهي إجراءات ترحيل 13 صيادا مصريا تسللوا إلى المياه الإقليمية التونسية الخارجية تنهي إجراءات ترحيل 13 صيادا مصريا تسللوا إلى المياه الإقليمية التونسية

وزارة الخارجية

تمكنت السفارة المصرية في تونس صباح اليوم من إنهاء إجراءات ترحيل مجموعة من البحارة المتواجدين على متن مركب الصيد “الحاج صالح الجديد”، والتي تسللت بطريقة غير مشروعة إلى داخل المياه الإقليمية التونسية، وقامت بعمليات صيد بدون ترخيص.

فيما أكدت المستشارة نهى خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في تونس، أن السلطات التونسية استجابت لطلب السفارة بترحيل مجموعة الـ 13 صيادا، على رحلة للطيران التي تصل مطار القاهرة مساء اليوم، وذلك لحين تسوية الوضع القانوني للمركب الذي ما زال محتجزا في ميناء صفاقس، مشيرة إلى أنه قد بقى كل من رئيس المركب، والميكانيكي، ومساعده، على ظهر المركب، انتظارًا لما تسفر عنه جهود إجراء صلح بين المالك ووزارة الفلاحة والصيد البحري فى تونس، حيث تستمر السفارة فى محاولاتها تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على المركب، والتى تقدر بـ100 ألف دينار تونسى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط