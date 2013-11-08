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الجيش الليبي ينشر 10 آلاف جندي و700 آلية لتأمين بنغازي

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الجيش الليبي ينشر 10 آلاف جندي و700 آلية لتأمين بنغازي الجيش الليبي ينشر 10 آلاف جندي و700 آلية لتأمين بنغازي

قامت طائرات عسكرية ليبية بإلقاء منشورات فوق مدينة بنغازي، الجمعة، تدعو المواطنين إلى التعاون مع قوات ووحدات الجيش التي ستقوم بتأمين المدينة.

وقالت مصادر أمنية إن 10 آلاف جندي و700 آلية من الجيش انتشرت بالمدينة من أجل الحفاظ على الأمن والسيطرة على الأوضاع الداخلية، وتم تكليف العقيد عبد الله السنيطي، برئاسة غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة طرابلس، منتصف هذا الأسبوع .

وأضافت المصادر أن العقيد ونيس بو خمادة يقوم بالإشراف على عملية نتشار وحدات الجيش في ساحة الكيش بمدينة بنغازي.

وأطلق سائقو السيارات أبواق سيارتهم، تعبيرًا عن تأييدهم ودعمهم وسعادتهم بتولي الجيش تأمين بنغازي ومداخلها ومخارجها.

يشار إلى أن مدينة بنغازي تشهد يوميًا العديد من التفجيرات والاغتيالات لمسؤولين.

 

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