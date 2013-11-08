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رانيا يوسف: زوجي يثق بي ولم يرفض مشاهد اغتصابي

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رانيا يوسف: زوجي يثق بي ولم يرفض مشاهد اغتصابي رانيا يوسف: زوجي يثق بي ولم يرفض مشاهد اغتصابي

قالت الفنانة رانيا يوسف لـ"سيدتي نت" إنّها تندهش من الشائعات التي تلاحقها بين الحين والآخر، لاسيما في الآونة الأخيرة، حيث انتشرت قبل أيّام شائعة، تقول إنّ زوجها يرفض فيلمها "اللعب مع الذئاب"، كون الفيلم يتطرق إلى الاغتصاب، وستؤدي خلاله مشاهد فتاة مغتصبة.
وأوضحت رانيا أنّ زوجها يثق بها للغاية، ولم يرفض هذا الفيلم، لأنّه ليس لديه خبرة في الفنّ، وهو يعمل في مجال الهندسة، فكيف إذن سيرفضه؟.
أما عن مشاهد الاغتصاب، وبصرف النظر عمّا إذا كانت موجودة في هذا الفيلم أم لا، فقد تمّ تنفيذها باحترام شديد. والمعروف أنّ مثل هذه المشاهد على وجه الخصوص لا تثير الغرائز بقدر ما تثير التعاطف، والجمهور المصريّ واعٍ بدرجة كبيرة حتى يستطيع التفريق بين الاثنين.

 

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