نهلة سلامة تفضح فشل زواجها من المخرج محمد خان

على الرّغم من معرفة الجمهور أنّ الفنانة نهلة سلامة سبق وتزوجت من المخرج محمد خان، إلا أنّها نفت ذلك تماماً، مشيرة إلى علاقة حبّ ربطت بينهما، وكانت ستصل إلى الزواج، لولا أنّ العلاقة انقطعت قبل ذلك.

وأضافت نهلة، خلال استضافتها في برنامج "اختيار"، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، على قناة "htv"، أنّ الفشل جاء من جهته خان، وليس من جهتها، من دون أن تتطرق إلى أيّ أسباب.

وأشارت سلامة إلى أنه سبق لها أن تزوجت 3 مرات، منها واحدة فقط، جاءت بعد حب، فيما زيجة أخرى لم تستمرّ سوى أسبوع واحد، وتمّ الطلاق سريعاً.

وأوضحت نهلة أنّها خلال زيجاتها الثلاثة كانت مشغولة بشكل كبير بفنّها، حيث كانت تقدّم أعمالاً فنيّة عديدة سينمائيّاً وتلفزيونيّاً، ما جعلها لا تركّز بالشكل الكافي على حياتها الأسريّة، كاشفة عن أنّ لديها ابناً، ولا تزال تربطها علاقة صداقة بوالده، الذي انفصل عنها، كونه كان يرغب في أن تسافر معه إلى الإمارات العربية، حيث محلّ عمله، إلا أنّها رفضت خوفاً على فنها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"