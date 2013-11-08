فينجر: يونايتد بدون فيرجسون؟ غريب

لندن (أ ش أ) اعترف الفرنسى أرسين فينجر المدير الفنى لنادى أرسنال الإنجليزى بأن مواجهة مانشستر يونايتد بعد غد الاحد بدون وجود سير اليكس فيرجسون على دكة بدلاء المانيو يعد امرا غريبا عليه.

وأضاف فى تصريحات نقلها الموقع الرياضى لهيئة الاذاعة البريطانية (BBC): "ديفيد مويس أظهر قدرة كبيرة على المنافسة اثناء توليه تدريب إيفرتون لذا يتعين منحه الوقت من أجل ان يحكم سيطرته على مانشستر يونايتد وهو يفعل ذلك بشكل بطئ وهو مانعكس على النتائج موخرا".

تابع فينجر الذى بوسعه ان يزيد الفارق الذى يفصله عن حامل اللقب الى 11 نقطة فى حالة فوزه باللقاء "حين يذهب شخص ظل فى مكان أليكس فيرجسون لمدة تزيد على 25 عاما فإنه يكون من الصعب بمكان ان يحل احد محله".

ولكنه اكد أن مويس رغم خطورة الامر يتعامل معه بشكل جيد.

يذكر ان السنوات الماضية شهدت منافسة مريرة بين فيرجسون وفينجر لدرجة أن شرطة لندن اضطرت للتدخل من اجل انهاء مناوشة نشبت بينما فى عام 2005.