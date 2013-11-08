' جوندوجان لم يتفق على الانتقال لريال مدريد

أعلن والد الكاى جوندوجان نجم نادى بروسيا دورتموند الالمانى أنه لايوجد أن اتفاق تم من أجل انتقال اللاعب الى نادى ريال مدريد الاسبانى.

وكانت صحيفة ماركا الاسبانية ذكرت أنه من المنتظر أن ينتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى سانتياجو برنابيو مقابل 30 مليون يورو.

إلا أن عرفان جوندوجان أكد أن المحادثات مع دوتموند من أجل ابرام عقد جديد مع اللاعب توقفت بسبب اصابته وليس بسبب الانتظار لمعرفة مصير انتقاله الى النادى الملكى.

وقال والد الاعب الألمانى الدولى فى تصريحات لمجلة (كيكر) الالمانية اليوم الجمعة "لايوجد اتفاق من اجل انتقال جوندوجان لريال مدريد.لقد علقنا مفاوضات العقد اجديد مع دورتموند لأننا لانريد أن نزعجه خلال معاناته من الاصابة".

وأضاف "بالطبع مازال من الوارد ان يجدد عقده مع النادى الالمانى".

يذكر أن اللاعب مبتعد عن الملاعب بسب مشكلة متكررة فى الظهر ومن المنتظر الا يعود للمشاركة فى المباريات قبل نهاية عام 2013.