ضبط حاوية تحوي مؤلفات سيد قطب ومهدي عاكف والقرضاوي

اكد التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة من مديرية الاوقاف بالبحر الاحمر من نيابة سفاجا ان نحو 8550 كتابا ومؤلفا تم ضبطها في عدد من الطرود داخل احدي الحاويات بميناء سفاجا البحري قادمة من ميناء ضبا السعودي.



واكد التقرير ان هذه المؤلفات لقيادات جماعة الاخوان المسلمين وتدعو للفكر الجهادي والمتطرف وان الكتب المضبوطة بينها (معالم علي الطريق) لسيد قطب و(رسالتي للشباب) لمهدي عاكف و(نحن والغرب )للقرضاوي و(طريق الدعوة ) لمصطفي مشهور.

شبكةعيونالإخبارية

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