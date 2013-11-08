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النور : أولى بالإخوان البحث عن أسباب فشلهم بدلاً من من الإعتداء على “السلفيين”

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النور : أولى بالإخوان البحث عن أسباب فشلهم بدلاً من من الإعتداء على “السلفيين” النور : أولى بالإخوان البحث عن أسباب فشلهم بدلاً من من الإعتداء على “السلفيين”

حزب النور

أدان شريف طه المتحدث الاعلامي باسم حزب النور ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين من الاعتداء على رموز الدعوة السلفية وحزب النور.

وأوضح شريف طه، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هناك حملة تشنها الجماعة بهدف تشويه صورة الحزب والدعوة منذ فترة حتى قبل 30يونيو، واصفاً ذلك بالحملة التي تفتقر لكل معاني الصدق والإنصاف والمنافسة السياسية النظيفة، وتقوم في الأساس على الكذب والتشويه والبهتان.

وقال طه “الأولى بالإخوان أن ينظروا في الأسباب التى آلت بهم إلى هذا الفشل الذريع ، وأن يقوموا أنفسهم بدلا من الانشغال بالمظلومية والمؤامرة وإلقاء تبعية الفشل على الآخرين”.

وكان عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين قد تجمعوا أمام مسجد الورديان بالأسكندرية أثناء إلقاء الدكتور ياسر برهامي ندوة إيمانية بالمسجد ورددوا الهتافات المعادية والتي تحوي ألفاظ سب لبرهامي والدعوة السلفية وحزب النور.

أ ش أ

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