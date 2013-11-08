10 آلاف جندي و700 آلية من الجيش الليبي لتأمين مدينة بنغازي

قامت طائرات عمودية عسكرية “هليكوبتر” بإلقاء منشورات فوق مدينة بنغازي الليبية ، اليوم الجمعة ، تدعو المواطنين إلى التعاون مع قوات ووحدات الجيش التي ستقوم بتأمين المدينة .

وذكرت مصادر أمنية اليوم أن 10 آلاف جندي و700 آلية من الجيش الليبي انتشرت بالمدينة من أجل الحفاظ على الأمن والسيطرة على الأوضاع الداخلية .

يذكر أنه تم تكليف العقيد عبد الله السنيطي برئاسة غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة طرابلس منتصف هذا الاسبوع .

وأضافت المصادر أن آمر القوات الخاصة الصاعقة والمظلات عقيد “ونيس بوخمادة” يقوم بالإشراف على عملية انتشار وحدات الجيش في ساحة الكيش بمدينة بنغازي .

وقد أطلق سائقو المركبات الآلية أبواق سيارتهم تعبيرا عن تأييدهم ودعمهم وسعادتهم بتولي الجيش تأمين بنغازي ومداخلها ومخارجها .

يشار إلى أن مدينة بنغازي تشهد يوميا العديد من التفجيرات والاغتيالات لمسئولين عسكريين وأمنيين .

أ ش أ