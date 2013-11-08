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10 آلاف جندي و700 آلية من الجيش الليبي لتأمين مدينة بنغازي

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10 آلاف جندي و700 آلية من الجيش الليبي لتأمين مدينة بنغازي 10 آلاف جندي و700 آلية من الجيش الليبي لتأمين مدينة بنغازي

قامت طائرات عمودية عسكرية “هليكوبتر” بإلقاء منشورات فوق مدينة بنغازي الليبية ، اليوم الجمعة ، تدعو المواطنين إلى التعاون مع قوات ووحدات الجيش التي ستقوم بتأمين المدينة .

وذكرت مصادر أمنية اليوم أن 10 آلاف جندي و700 آلية من الجيش الليبي انتشرت بالمدينة من أجل الحفاظ على الأمن والسيطرة على الأوضاع الداخلية .

يذكر أنه تم تكليف العقيد عبد الله السنيطي برئاسة غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة طرابلس منتصف هذا الاسبوع .

وأضافت المصادر أن آمر القوات الخاصة الصاعقة والمظلات عقيد “ونيس بوخمادة” يقوم بالإشراف على عملية انتشار وحدات الجيش في ساحة الكيش بمدينة بنغازي .

وقد أطلق سائقو المركبات الآلية أبواق سيارتهم تعبيرا عن تأييدهم ودعمهم وسعادتهم بتولي الجيش تأمين بنغازي ومداخلها ومخارجها .

يشار إلى أن مدينة بنغازي تشهد يوميا العديد من التفجيرات والاغتيالات لمسئولين عسكريين وأمنيين .

أ ش أ

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