يمنيون يتظاهرون ضد "حرب الحوثيين على السلفيين" بدماج

تظاهر مئات اليمنيين، اليوم الجمعة، فى مدينة "الحوطة" التابعة لمحافظة لحج، جنوبى البلاد، للتنديد بما وصفوه بـ"حرب الحوثيين الشيعة على الأقلية السلفية فى منطقة دماج" بمحافظة صعدة.

وبحسب مراسل الأناضول، انطلقت مسيرة تضامنية مع أبناء منطقة "دماج" دعت لها "رابطة علماء لحج" عقب صلاة الجمعة من مختلف مساجد مدينة الحوطة، وحمل المشاركون لافتات تطالب الدولة بالقيام بـ"حماية العزل فى دماج، ووقف حرب الحوثيين".

و"رابطة علماء لحج" هى تجمع لعدد من الدعاة والشيوخ (السنة) تأسست فى يناير 2012 ويرأسها الشيخ ياسر عيدروس، وأهم أهدافها ترسيخ حرمة الاقتتال بين المسلمين ونبذ الخلافات وتوحيد الكلمة.

وردد المشاركون بالمسيرة هتافات "دماج ليست إسرائيل"، فى إشارة للشعار الذى يرفعه الحوثيون "الموت لأمريكا الموت لإسرائيل"، ومنذ نحو عشرة أيام، تشهد منطقة "دماج" فى محافظة صعدة، التى يسيطر عليها الحوثيون منذ العام 2010، اشتباكات مسلحة بين الأقلية السلفية والحوثيين.

وتُبذل حاليا جهود حكومية من أجل إيقاف المواجهات التى سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين ولا تزال مستمرة.

واتهم السلفيون فى وقت سابق جماعة الحوثى باستمرار قصف "دماج"، ما تسبب فى مقتل شخص وإصابة ستة 6 آخرين، اليوم الجمعة، وفق ناشط سلفى، رفض الكشف عن هويته.