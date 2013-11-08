أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انطلاق مسيرات بقرية “السودان” بكفر الشيخ في جمعة ” نساء مصر خط أحمر”

Google+ Print
انطلاق مسيرات بقرية “السودان” بكفر الشيخ في جمعة ” نساء مصر خط أحمر” انطلاق مسيرات بقرية “السودان” بكفر الشيخ في جمعة ” نساء مصر خط أحمر”

انطلقت، اليوم، بكفر الشيخ فعاليات جمعة “نساء خط أحمر”، إذ شهدت قرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق مسيرة لعدد من أهالي القرية المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة ؛ وطالبوا بمنع إلقاء القبض على السيدات والفتيات، والإفراج الفوري عن الملقى القبض عليهم .

كما انطلقت المسيرات والسلاسل البشرية، عقب صلاة عصر اليوم، من أمام مسجد الجمعية الشرعية , ومسجد هندسة الري بمدينة سيدي سالم، ومسيرة مماثلة بمدينة الحامول، كما انطلقت المسيرة المعتادة لأهالي بلطيم على الطريق الدولي الساحلي ،بالاضافة إلى تنظيم سلسلة بشرية بمركز الرياض وعلى طريق كفر الشيخ سيدي سالم.

كما شهدت قرية شنو مركز كفرالشيخ عدد من الفعاليات في بعض قرى المحافظة.

ورفع المشاركون خلال المسيرة شعار رابعة العدوية، وصور بعض الموتى من فتيات الإخوان ، ولافتات كتب عليها “نساء مصر خط أحمر”، ورددوا هتافات تطالب بعودة مرسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط