انطلاق مسيرات بقرية “السودان” بكفر الشيخ في جمعة ” نساء مصر خط أحمر”

انطلقت، اليوم، بكفر الشيخ فعاليات جمعة “نساء مصر خط أحمر”، إذ شهدت قرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق مسيرة لعدد من أهالي القرية المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة ؛ وطالبوا بمنع إلقاء القبض على السيدات والفتيات، والإفراج الفوري عن الملقى القبض عليهم .

كما انطلقت المسيرات والسلاسل البشرية، عقب صلاة عصر اليوم، من أمام مسجد الجمعية الشرعية , ومسجد هندسة الري بمدينة سيدي سالم، ومسيرة مماثلة بمدينة الحامول، كما انطلقت المسيرة المعتادة لأهالي بلطيم على الطريق الدولي الساحلي ،بالاضافة إلى تنظيم سلسلة بشرية بمركز الرياض وعلى طريق كفر الشيخ سيدي سالم.

كما شهدت قرية شنو مركز كفرالشيخ عدد من الفعاليات في بعض قرى المحافظة.

ورفع المشاركون خلال المسيرة شعار رابعة العدوية، وصور بعض الموتى من فتيات الإخوان ، ولافتات كتب عليها “نساء مصر خط أحمر”، ورددوا هتافات تطالب بعودة مرسي.