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ميلان يستهدف ضم بورديسو مدافع روما

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ميلان يستهدف ضم بورديسو مدافع روما ميلان يستهدف ضم بورديسو مدافع روما

يدرس نادى ايه سي ميلان إمكانية التقدم بعرض لضم نيكولاس بورديسو نجم دفاع نادى روما فى موسم الانتقالات الشتوية.

وافادت الانباء اليوم الجمعة بأن اللاعب ربما يكون متاحا فى سوق الانقالات بمقابل معقول نظرا لأن عقده مع روما متصدر الدورى سوف ينتهى فى عام 2014.

وذكرت صحيفة كورير ديلو سبورت أن الروزينرى قد يستغل وضع بورديسو /32 عاما/ فى نادى العاصمة من اجل اتمام التعاقد معه لترميم دفاعاته.

وكان بورديسو شارك مع فريق روما فى مباراة واحدة منذ بداية الموسم الحالى.

ويسعى النادى لتغيير تشكيلة قلب دفاعه خاصة مع وصول عادل رامى من نادى فالينسيا الاسبانى فى يناير القادم بعد المصاعب الدفاعية التى واجهها فريق ماسيمليانو اليجرى منذ بداية الموسم الحالى.

أ ش أ

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