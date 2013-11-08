حصرياً: العروس كارول سماحة ضيفة البرايم المقبل من ستار أكاديمي

علمت "سيدتي نت" من مصادرها الخاصّة أنّ ضيفة البرايم المقبل من "ستار أكاديمي" ستكون العروس كارول سماحة، التي ستطلّ لأوّل مرّة على الإعلام، بعد زواجها مؤخراً من السيد وليد مصطفى في قبرص.

وكانت قد ألمّت بكارول وعكة صحية، حالت دون ظهورها على الإعلام، وأجبرتها على تأجيل عرض مسرحية "السيّدة"، والتزام المنزل لأشهر عدّة.

وبهذا، تكون الأكاديميا قد سجّلت نجاحاً جديداً بحلول النجمة المحبوبة كارول ضيفةً على مسرحها، يوم الخميس المقبل.

يبقى السؤال: إلى جانب هذه المفاجأة التي سيسعد بها جمهور "ستار أكاديمي"، ما الهدية التي ستحملها كارول لجمهورها الخاصّ؟

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