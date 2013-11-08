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بالصور.. مسيرة بالدراجات ضد التحرش بالسويس

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نظمت حركة " TOMORROW " الشبابية بالسويس عصر اليوم الجمعة مسيرة بالدراجات تحت شعار "بسكلتة" بمشاركة ملحوظة من البنات بمنطقة الكورنيش ضد التحرش الجنسى، تهدف لتوعية الشباب والتصدى لكل ظواهر التحرش والتأكيد على دور المرأة بالمجتمع وحقها فى عمل كل شىء ومحاولة لتغيير ثقافات المجتمع القديمة.

وقالت مروة رضوان، منسق حركة "TOMORROW"، إن الفكرة هى ثورة على النموذج الذى فرضه المجتمع المصرى للفتاة من بعد السبعينيات، وأى خروج عن هذا الإطار يعتبر جريمة يجب أن تعاقب عليها الفتاة، وأصبح أسلوب المعاقبة من المجتمع هو التحرش الجنسى، أو تعرضها لأى نوع من الانتهاكات، سواء لفظية أو نفسية أو جسدية، ثم تبدأ الفتاة تدريجياً بمراقبة نفسها وتصرفاتها، خوفاً من انتقاد المجتمع لها واتهامها بأنها المذنبة.
> وأضافت لـ"اليوم السابع" أن الموضوع لا يقتصر على لبس الفتاة، ولكن تواجدها بأى شكل من الأشكال فى الشوارع العامة أو ممارستها لحياتها الطبيعية أو مشاركتها فى أى نشاط، وممارسة حقها فى العمل، فمثلا الممرضات يتواجدن بشكل دائم فى الشارع ليلاً، بسبب الورديات، ويواجهن انتقاداً بشعاً من المجتمع.

وتابعت أن المسيرة تهدف لإعادة ثقة الفتاة بنفسها والوقوف ضد التمييز وتوصيل رسالة واضحة للجميع، والتأكيد على حرية المرأة، ولمساعدتها على ممارسة الرياضة التى تحبها، وتشجيعها على ذلك، لأن الرياضة تعتبر من أهم الأساسيات فى الحياة اليومية.

استمرت المسيرة ساعتين تم خلالها عمل لفة كاملة بالدراجات بمسافة كيلو متر بطول طريق الكورنيش، واختتمت المسيرة أمام تمثال الجندى المجهول بمنتصف الكورنيش وسط مشاركة من أعضاء جروب كاميرا السويس وعدد كبير من النشطاء السياسيين وجبهة ثوار السويس وشباب الحركات الثورية.

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