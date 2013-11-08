الزمالك لم يتدرب على ركلات الترجيح قبل نهائي كأس مصر

حسام عادل من الجونة - حرص حلمي طولان المدير الفني للزمالك على خوض أخر مران للأبيض دون التفكير في التدريب على ركلات الترجيح التي قد تؤول إليها نهائي كأس مصر أمام وادي دجلة.

دجلة تأهل لنهائي كأس مصر بتخطي إنبي في ربع النهائي ثم الإسماعيلي في نصف النهائي بركلات الترجيح.

ونقل مراسل FilGoal.com أن طولان يحرص على إنهاء المباراة في الـ90 دقيقة دون الاحتكام لركلات الترجيح.

وتنص لوائح بطولة كأس مصر على الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

واكتفى الزمالك بتدريب ترفيهي شارك فيه كل اللاعبين، إذ تبادل اللاعبون الكرة باليد بسرعة في مساحات ضيقة.

تلى ذلك ركض خفيف حول الملعب الذي يستضيف نهائي البطولة.

ويقام نهائي كأس مصر في الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الجونة في الغردقة بحضور جماهيري.