' الداخلية تؤمن نهائي الكأس بـ15 تشكيلا .. وتمنع الشماريخ '

الغردقة (أ ش أ) عقد اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر اجتماعا طارئا اليوم /الجمعة/ بقيادات المديرية لتنفيذ قرار وزير الداخلية الخاص بإقامة مباراة نهائي كأس مصر بحضور الجماهير، وبحث الخطط والمستجدات الأمنية لتأمين المباراة.

وقال اللواء الجزار في تصريح "لوكالة أنباء الشرق الأوسط " إنه تم وضع خطة كاملة لتأمين نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك ووادي دجلة غدا عن طريق دعم الخطة بتشكيلات من الأمن المركزي تصل إلى 15 تشكيلا، بجانب نشر أفراد الشرطة السرية وضباط البحث الجنائي والأقسام بمحيط الاستاد وإغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى الاستاد، وملعب المباراة وتحويل الحركة المرورية في الاتجاهين إلى الطريق الدائري الأوسط .

وشدد مدير الأمن على ضرورة تطبيق القانون بكل قوة وحزم، وعدم التهاون مع أي عناصر تثير الشغب وأن جميع القوات في حالة تأهب واستنفار للخروج بالمباراة إلى بر الأمان، والتشديد على تفتيش الجماهير، وعدم السماح بحمل أي أشياء قد تستخدم في إثارة الشغب ومنها الشماريخ والألعاب النارية ووضع بوابات إليكترونية للكشف عن الممنوعات التي من شأنها الضرر للمباراة .

وناشد جماهير الفريقين بضرورة الالتزام بتعليمات وضوابط الأجهزة الأمنية للخروج بنهائي مشرف للكرة المصرية.