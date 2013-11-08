مدرسة إطسا الإعدادية بالفيوم مهددة بالانهيار على الطلاب

تشهد محافظة الفيوم كارثة كبيرة تهدد مدرسة إطسا الإعدادية بمركز أطسا، حيث إن مبنى المدرسة آيل للسقوط ويوشك أن ينهار على رؤوس طلابها.

وأكد أعضاء اللجان الشعبية بمركز إطسا أن المدرسة آيلة للسقوط وفقا لتقارير لجان عديدة قامت بمعاينة المدرسة.

وقال وليد أبو سريع مسئول اللجان الشعبية بمركز إطسا إن مدرسة إطسا الإعدادية آيلة للسقوط وإنها تنذر بكارثة، وتهدد حياة مئات الطلاب المسجلين بالمدرسة.

وأكد أنه لا يفهم لماذا لم يتم إدراج المدرسة ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، مشيرا إلى أنه تم انتداب العديد من اللجان للمدرسة، وتأتى اللجنة وتعاين وتقر بأن المدرسة آيلة للسقوط وبعدها تنصرف دون أى تحرك.

وأشار وليد أبو سريع إلى أن مدرسة إطسا بنين الابتدائية أيضا أنشأت منذ الأربعينات ولم يتم ترميمها حتى الآن، وقال: كيف يتم التهاون إلى هذا الحد بحياة الطلاب الأبرياء رغم أن المسئولين يهدرون الملايين فى العديد من المشروعات وعلى الطرق؟ .