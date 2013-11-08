الكويت تجدد تأييدها حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى بلادهم

جددت دولة الكويت تأييدها لحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى بلادهم وتمكينهم من العيش بسلام، والتزامها وتضامنها مع الشعب الفلسطينى لنيل كامل حقوقه التى نصت عليها قرارات الأمم المتحدة وبخاصة قرارى مجلس الأمن 242 و338.

وطالب سكرتير أول بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة محمد ناهى فى كلمته أمام لجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار المنبثقة من أعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولى بالتدخل بشكل حازم وجاد لوقف الممارسات العدوانية لإسرائيل وإلزامها بالانصياع للقرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن المعنى بفك الحصار الإسرائيلى الجائر على قطاع غزة والذى طال أمده لست سنوات منعت إسرائيل خلالها دخول المواد الأساسية من مواد غذائية وأدوية وغيرها من الحاجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

وأوضح الدبلوماسى الكويتى أن إسرائيل عمدت إلى عرقلة عمل وكالة "أونروا" داخل القطاع الذى تبلغ نسبة اللاجئين فيه نحو 70% من مجموع سكانه، مشددا على أن الكويت تجدد تأكيدها مواصلة دعم أعمال وكالة "أونروا" من خلال التزامها الكامل فى المساهمة السنوية التى قامت بزيادتها عام 2011 إلى مليونى دولار.