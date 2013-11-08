خطيب "الأنبار" العراقية للمعتصمين: "ثباتكم فضح الطغاة"

اعتبر خطيب الجمعة فى إحدى ساحات الاعتصام بمحافظة الأنبار، غربى العراق، أن "ثبات المعتصمين فضح الطغاة"، داعيا رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى إلى لقاء قادة الحراك الاحتجاجى دون غيرهم، خلال زيارته المرتقبة إلى الأنبار.

ففى خطبة الجمعة بساحة العزة والكرامة، قال الشيخ سعد الفياض "صبركم وثباتكم أيها المعتصمون فضح الطغاة وأسمع صوتكم العالم أجمع، وأجبر الحكومة على طرح التفاوض"، مشيرا إلى ما تردد من أنباء عن عزم المالكى لزيارة الأنبار.

وتابع الفياض خلال الخطبة "ما حدث يدل على أنكم أصحاب حق، وإذا أراد المالكى تلبية مطالبكم، فهذا ﻻ يحتاج إلى تفاوض، وعليه لقاء قادة الحراك لا غيرهم، فنحن ﻻ نتعامل مع سماسرة (وسطاء) فى تحقيق مطالبنا".

وأدى المعتصمون جمعتهم تحت المطر، وذلك لأول مرة منذ انطلاق التظاهرات فى الثالث والعشرين من ديسمبر من العام الماضى، ويتظاهر اليوم الجمعة، معارضون للمالكى فى عدة محافظات عراقية، تحت شعار "ثباتكم فضح الطغاة".

وتتركز الاحتجاجات فى محافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين (وسط)، وديالى (شرق)، ونينوى، وكركوك (شمال)، وعدة مناطق بمحافظة بغداد.

ويتهم معارضون للمالكى بأنه يتبع سياسية "طائفية" تناصر الشيعة ضد السنة، وهو ما ينفيه المالكى، متهما معارضيه بأنهم ينفذون أجندة خارجية لإشعال حرب طائفية فى البلاد.

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