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الجرجير والجزر والكرفس للتخلص من 2 كيلو من الوزن الزائد

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الجرجير والجزر والكرفس للتخلص من 2 كيلو من الوزن الزائد الجرجير والجزر والكرفس للتخلص من 2 كيلو من الوزن الزائد

تؤكّد دراسات حديثة، أن ظاهرة احتباس السوائل فى الجسم عامة تصيب النساء أكثر من الرجال وتسبّب زيادة وهمية فى الوزن، تنتج عن سوء التغذية والإكثار من تناول الملح والصوديوم. وفى هذا الخصوص، يبيّن الباحثون فى "منظمة الصحة العالمية" أن الجسم يصاب بالخمول والانتفاخ والضيق عندما يحتفظ بفائض من السوائل، لا سيما حول منطقة الخصر والبطن والوركين والذراعين، علماً بأن معدّل احتباس السوائل فى الجسم يزيد كثيراً لدى النساء خلال الأيام السابقة لحدوث الطمث نتيجة حدوث بعض التغييرات الهرمونية التى تسبّب ارتفاعاً فى مستوى الصوديوم فيه.

ويقدم دكتور محمد حلمى عضو جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل هذه الوصفة للتخلص من السؤال المختزنة فى الجسم، وعصير البوتاسيوم الفرنسى المساعدة على إدرار السوائل وهذه الوصفة مدرةّ للبول ومضادة لاحتباس الماء فى الجسم، بالإضافة إلى غناها بعناصر غذائية تنظّف الجسم من السموم وتخلّصه من مخلّفات التمثيل الغذائى فيه والمعروفة بـ"الشوادر الحرة".
> المكوّنات:
> - 100 جرام من الجرجير الطازج.
> - 3 حبات كبيرة من الجزر المسلوقة والمقطّعة إلى مكعبات.
> - 25 جراماً من الكرفس المنظّف والمفروم.
> - 50 غراماً من البقدونس

طريقة التحضير: يمزج كلّ من الجرجير والجزر والكرفس معاً فى الخلاط الكهربائى، ويزيّن هذا العصير بالبقدونس المفروم، ويقدّم بارداً.

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مصر 365