تقرير إنجليزي - على يونايتد محاربة ليفربول من أجل صلاح

نصح تقرير إنجليزي يوم الجمعة ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد بالتعاقد مع جناح بازل السويسري محمد صلاح المحترف المصري، ومزاحمة ليفربول على ضمه.

وكانت صحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية قد أكدت في وقت سابق أن صلاح يعد أحد الأسماء التي يرغب برندان رودجرز المدير الفني لليفربول في ضمها ولن يكلف النادي سوى 15 مليون يورو.

بينما أشار تقرير صادر صباح الجمعة من موقع (Givemesport) الإنجليزي إلى أن يناير المقبل ربما يكون فرصة جيدة ليونايتد من أجل تدعيم فريقه بلاعبين مميزين.

وتطرق التقرير إلى أن على مويس أن يلتقط الموهبة الذكية الدولي المصري محمد صلاح.

وأشار التقرير إلى أن أسم اللاعب ارتبط بليفربول وتوتنام، مع التأكيد على أن اللاعب سيكون أحد عوامل التطور في صفوف الشياطين الحمر حال نجح في ضمه.

وشدد التقرير على أن التعاقد مع صلاح -21 عاما- في هذه المرحلة أمرا حاسما نظرا لأنه قابل للتطور السريع بشكل مميز.

واختتم التقرير بأنه في حالة حصول يونايتد على توقيع صلاح سينجح في علاج منطقة هو في حاجة ماسة للاعب بإمكاناته، كما أنه سيضمن عدم مضاعفة قوة ليفربول أحد أكثر منافسيه بسبب الشاب المصري.