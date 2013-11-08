لحيويَّة شعري... ماذا أفعل، وماذا أتجنَّب؟

للحصول على شعر حيويّ، أنتِ مطالبة بالالتزام بتناول الأطعمة الصحيَّة والابتعاد عن الأطعمة غير الصحيَّة، لأنّ الأطعمة التي تؤثر في صحَّة ونضارة بشرتكِ، تؤثِّر كذلك في صحَّة وحيويَّة شعركِ أيضاً.

ولتحصلي على شعر حيويّ، أكثري من تناول هذه الأطعمة:

1. الفاصوليا الحمراء:

الكثير من السيِّدات لا يعرفن أهميَّة الفاصوليا الحمراء لحيويَّة الشَّعر. تحتوي الفاصوليا الحمراء على كميَّة كبيرة من البروتينات والحديد والزنك كذلك، ممّا يجعلها من أهمّ الأطعمة التي ينبغي إدخالها في الروتين الغذائي لكلّ سيِّدة تبحث عن القوة والكثافة لشعرها.

ولتحصلي على أقصى استفادة من الفاصوليا الحمراء، قومي بإدخالها في نظامكِ الغذائيّ كجزء من السلطة أو الخضر، 3 مرَّات أسبوعياً.

2. البروكلي:

يتميَّز البروكلي بقدرة كبيرة على جعل الشَّعر يحتفظ بزيوته الطبيعيَّة بداخله، فهو يساهم بشكل غير مباشر في نعومة الشَّعر وحيويَّته. ولا يُشترط أن تدخلي البروكلي في نظام غذائيّ معيَّن، بل قومي بتناوله قدر الإمكان، وفي أيّ وقت.

وعلى الجانب الآخر، هناك بعض الأطعمة الضَّارة بالشَّعر، والتي يجب عليكِ أن تتجنَّبيها:

1. الأطعمة المقليَّة

عندما يتمّ تسخين الأطعمة المقليَّة في درجات حرارة مرتفعة، فإنَّ الزيوت ستصدر مركّباً يسمّى (hydroxy-trans-2-nonenal HNE-4) وهو قادر على إلحاق أضرار بالغة بالشَّعر وفروة الرأس؛ وذلك فضلاً عن الآثار السلبيَّة الكثيرة على البشرة وباقي الجسم.

2. النشويَّات المعالجة

إنَّ النشويَّات المعالجة، كالحلوى والكعك وغيرهما، تحتوي في مكوِّناتها على مركّبات معالجة، قد تدمِّر بصيلات الشَّعر وتعرِّضه للتكسُّر والتَّساقط.

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