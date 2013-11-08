بدء الاشتباكات بين أنصار الإخوان وأهالي سيدي بشر بالإسكندرية‎



> اندلعت منذ قليل اشتباكات دامية بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبين عدد من أهالي منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، بعد خروج مسيرة لأنصار الإخوان من مسجد العزيمة في مليونية نساء مصر خط أحمر .

وشهدت الاشتباكات والتي اندلعت عقب خروج المسيرة من مسجد العزيمة وتحركها وترديد هتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة، وهو ما أدى إلى حدوث مناوشات تطورت لاشتباكات بين الطرفين استخدموا فيها الخرطوش والتراشق بالحجارة والألعاب النارية .

وتدخلت قوات الأمن مدعومة بقوات من الجيش واطلقت عدد من القنابل المسيلة للدموع لتفريق الاشتباكات .