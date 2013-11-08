أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما هو سر الشبه بين طليقة صابر الرباعي وزوجته الثانية؟

Google+ Print
ما هو سر الشبه بين طليقة صابر الرباعي وزوجته الثانية؟ ما هو سر الشبه بين طليقة صابر الرباعي وزوجته الثانية؟

هل كان للشبه الكبير بين طليقة صابر الرباعي وزوجته الجديدة دور في انجذابه إليها، والتمهيد لعلاقة حب جديدة في حياة صابر؟...هذا سؤال طرح نفسه، ما أن خرجت طليقته إلى العلن في اللقاء الحصري مع "سيدتي ".
فالسيدة سليمة تتمتع بإطلالة جذابة وأنيقة، لفتنت انتباهنا. لكن ما أثار حيرتنا هو أنّها تتمتع بملامح شرقيّة جذابة، قريبة جداً من ملامح زوجته إخلاص. فهل ـ برأيكم ـ يقع الرجال في حبّ شبيهات زوجاتهم، عندما يقرّرن البحث عن علاقة جديدة؟ أم أنّ انجذاب الرجل إلى ميزات معيّنة، كلون الشعر والعينين والطول وغيرها من المواصفات الجمالية، تحكم خياراته في كلّ زمان ومكان .
فما هو رأيكم؟ وهل لاحظتم هذا الشبه الكبير؟!

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي