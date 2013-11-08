ما هو سر الشبه بين طليقة صابر الرباعي وزوجته الثانية؟

هل كان للشبه الكبير بين طليقة صابر الرباعي وزوجته الجديدة دور في انجذابه إليها، والتمهيد لعلاقة حب جديدة في حياة صابر؟...هذا سؤال طرح نفسه، ما أن خرجت طليقته إلى العلن في اللقاء الحصري مع "سيدتي ".

فالسيدة سليمة تتمتع بإطلالة جذابة وأنيقة، لفتنت انتباهنا. لكن ما أثار حيرتنا هو أنّها تتمتع بملامح شرقيّة جذابة، قريبة جداً من ملامح زوجته إخلاص. فهل ـ برأيكم ـ يقع الرجال في حبّ شبيهات زوجاتهم، عندما يقرّرن البحث عن علاقة جديدة؟ أم أنّ انجذاب الرجل إلى ميزات معيّنة، كلون الشعر والعينين والطول وغيرها من المواصفات الجمالية، تحكم خياراته في كلّ زمان ومكان .

فما هو رأيكم؟ وهل لاحظتم هذا الشبه الكبير؟!

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