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"سيدتي نت" ينشر حصريًا صور كليب كارمن سليمان مع محمد عبده

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"سيدتي نت" ينشر حصريًا صور كليب كارمن سليمان مع محمد عبده "سيدتي نت" ينشر حصريًا صور كليب كارمن سليمان مع محمد عبده

أهدى فنان العرب محمد عبده لحنًا موسيقيًا للفنانة كارمن سليمان لقصيدة "أخباري" من كلمات الشاعر السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ.
و"سيدتي نت" ينشر حصريًا الصور الأولى للفيديو كليب الذي أخرجه فادي حداد، ومن المقرر بثه الأسبوع المقبل على عدد من القنوات الفضائية.
وصرح آل الشيخ لـ"سيدتي نت" أن هذا العمل خصّينا به الفنانة كارمن سليمان، إيمانًا منّا بموهبتها الكبيرة، وكان العمل بمثابة هدية منّي، ومن فنان العرب الأستاذ محمد عبده لها، تقديرًا لهذه الفنانة التي بدأت في شق طريقها، وسيرى العمل النور في الأيام القليلة المقبلة.
وكما انفرد "سيدتي نت" بنشر الصور الأولى لفيديو كليب الأغنية، ينفرد أيضًا بنشر كلماتها "إخباري":
اخباري
ما بي أبد أسمع أخبارك
وما بيك أبد تسمع أخباري
القلب ما تحرقه نارك
يللي انحرق قلبك بناري
الخوف يعزف على أوتارك
والخوف ما حرك أوتاري
الدرب قد خان مشوارك
من قبل لا تكون مشواري
الكذب في صادق أعذاري
والصدق يحلف على أعذاري
الليل ما زاده أنوارك
والصبح يخجل من أنواري
وقف.. لا تهدم أسوارك
بنيت من دونك أسواري
الدار ما هي أبد دارك
الدار في ذمتي داري
يذكر أن كارمن سليمان هي الفائزة بلقب "نجمة العرب" من برنامج آراب آيدول الموسم الأول.

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