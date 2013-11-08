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محافظ الإسماعيلية: ننسق مع "السكك الحديدية" لحل مشاكل أهالى "الظاهرية"

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محافظ الإسماعيلية: ننسق مع "السكك الحديدية" لحل مشاكل أهالى "الظاهرية" محافظ الإسماعيلية: ننسق مع "السكك الحديدية" لحل مشاكل أهالى "الظاهرية"

أكد اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، أمس الخميس، أنه يتم التنسيق مع هيئة السكك الحديدية بالزقازيق لحل مشاكل أهالى الظاهرية.

جاء ذلك فى خطاب أرسلته إدارة الإعلام والصحافة بمحافظة الإسماعيلية، رداً على ما تردد مؤخراً عن معاناة أهالى الظاهرية من الإهمال، ومطالباتهم بحل مشاكلهم.
> فيما أصدر محافظ الإسماعيلية تعليمات فورية إلى رئيس مركز ومدينة التل الكبير للقيام بعمل اللازم بهذا الشأن، وأشار إلى أنه تم التنسيق مع هيئة السكك الحديدية بالزقازيق، وتم إرسال مأمورية برئاسة سكرتير عام المركز والمدينة، لإنهاء هذا الموضوع.
> كما ورد للمُحافظ كتاب هيئة السكك الحديدية بالإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا فى 28 أكتوبر الماضى، يفيد عدم الموافقة على فتح مزلقان أبو سلاية لقربه من مزلقان الفلتر على بعد 1700 متر، ومزلقان الأمن الغذائى بمسافة 1100 متر، وذلك بما يفى باحتياجات مواطنى المنطقة.

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