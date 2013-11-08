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حريق بشقة سكنية يسفر عن وفاة طفلة بالقليوبية

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حريق بشقة سكنية يسفر عن وفاة طفلة بالقليوبية حريق بشقة سكنية يسفر عن وفاة طفلة بالقليوبية


> سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بشقة سكنية بمدينة العبور بالقليوبية .

تلقى اللواء “محمود يسري” مدير أمن القليوبية إخطاراً بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده .

ونتج عن الحريق وفاة نجلة مالك الشقة الطفلة “جنا أحمد موسى محمد” سن 6 سنوات على أثر اختناقها من غاز ثاني اكسيد الكربون .

فتم التحفظ على مكان الحريق واخطرت الأدلة الجنائيه لإتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10346 جنح قسم العبور لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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