محمد بن راشد يعزي أحمد جمعة الزعابي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء إلى معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى جمعة حسن الزعابي.



> فقد قام سموه - يرافقه معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة عبدالله أحمد الحباي رئيس شركة مراس القابضة - بزيارة منزل العائلة في أبوظبي ..وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه صادق عزائه ومواساته إلى أنجال وذوي الفقيد داعيا سموه أن يتغمد الله عز وجل المرحوم جمعة الزعابي بواسع رحمته ورضوانه.



> معالي أحمد جمعة الزعابي وإخوانه أعربوا عن تقديرهم البالغ لمواساة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لهم في مصابهم الجلل راجين الله تبارك وتعالى أن يحفظ سموه من كل سوء ويحمي قيادتنا المعطاءة من كل كرب ومكروه.