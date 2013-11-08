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تعرّفي إلى أحدث تصاميم الحقائب من Tory Burch

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تعرّفي إلى أحدث تصاميم الحقائب من Tory Burch تعرّفي إلى أحدث تصاميم الحقائب من Tory Burch

تقدّم Tory Burch مجموعة حقائب محدودة الإصدار مصنوعة من جلد التمساح الحقيقي. تضمّ المجموعة حقائب صغيرة تُحمل باليد على شكل مغلف وحقائب أخرى مزوّدة بسحابتين. استوحت المصممة حقائب اليد هذه من نساء الشرق الأوسط الأنيقات وهي تميّزت بملمسها الناعم وتجهيزاتها النحاسية المتينة وألوانها الراقية. أما أشكال الحقائب، فكلاسيكية وحديثة في الوقت عينه. تتوفر حقائب Tory Burch بكمية محدودة خلال شهر نوفمبر في متاجر العلامة، بما فيها دبي وأبوظبي والكويت والبحرين وميونيخ ولندن ونيويورك ولوس أنجلوس والصين وهونغ كونغ وساو باولو.

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