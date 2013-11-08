تصالح عائلات قامولا بالأقصر عقب اشتباكات دامية وقعت بينهما

تم مساء أمس الخميس، الصلح بين عائلتى آل حزين، وآل سالم بقرية بنجع البركة منطقة الغربى قامولا شمال الأقصر، عقب الاشتباكات التى وقعت بينهما الشهر الماضى، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ورحب اللواء مصطفى بكر، مدير أمن الأقصر بالمصالحات، حتى حال عدم تدخل الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن لجان المصالحات تبذل مجهودات كثيرة، لأنها تتكون من تلك القبائل وهذه العائلات يتبعوا قوانين صلحهم، ويكون بينهم التزامات.

> وأشار إلى أن الاشتباكات التى وقعت بين العائلتين الشهر الماضى أسفرت عن مقتل 6 وإصابة 4، فيما تمت إحالة بعض المتهمين للنيابة.

يذكر أن الصلح تم بمجهود من رجال الدين ولجان المصالحة التى أشرف عليها فضيلة الشيخ محمد الطيب شقيق الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجرت مراسم الصلح بديوان طايع بك سلامة بالقبلى قامولا شمال غرب الأقصر، بحضور عدد من رجال القضاء وعمد ومشايخ قرى ومدن الأقصر.