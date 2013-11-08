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هدوء بشوارع الإسكندرية قبل بدء فاعليات جمعة "نساء مصر خط أحمر"

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هدوء بشوارع الإسكندرية قبل بدء فاعليات جمعة "نساء مصر خط أحمر" هدوء بشوارع الإسكندرية قبل بدء فاعليات جمعة "نساء مصر خط أحمر"

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، حالة من الهدوء التام بشوارع المحافظة، وذلك قبل بدء فاعليات جمعة "نساء خط أحمر" التى دعت لها جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة".

وشهد طريق الكورنيش سيولة فى الحركة المرورية، قبل بدء فاعليات "المحظورة" للتنديد بحبس 21 فتاة، على خلفية تظاهرهن بمنطقة جليم، وتحويلهن لسجن دمنهور، بناء على قرار من المحامى العام.

كانت الجماعة المحظورة قد أعلنت عن الخروج بالميادين العامة، اليوم، تحت عنوان "نساء مصر خط أحمر"، والتظاهر طوال الأسبوع تحت شعار "الحرية للشرفاء"، للمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهن.

وبرغم اختلاف مسميات الجمعة التى تخرج بها الجماعة "المحظورة"، إلا أن خط سيرهم لم يختلف عن الجمع السابقة، فمن المقر أن يخرجوا من أمام مسجد سيدى بشر الشيخ، ومن منطقة أبو سليمان والعوايد، والعصافرة.

ومن جانبها، تلتزم مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، بخطتها لتأمين المنشآت الحيوية أمام القنصليات وأقسام الشرطة والكنائس، ومتابعة الحالة الأمنية بميادين المحافظة، من خلال الدوريات الأمنية التى تجوب الميادين والشوارع.

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مصر 365

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