أقامت Make Up For Ever و Vepa Group حدثاً حصرياً فنياً في تركيا بمناسبة الافتتاح الرسمي لبوتيكها الجديد في شارع الاستقلال في اسطنبول و المكون من 6 طوابق.
استلهاما من شغف داني سانز، مبتكرة Make Up For Ever وعشقها للفن و التعليم، أبرز هذا الاحتفال الاستثنائي الجانب المحترف للعلامة عبرعرض رسم على الأجسام Body Paint أذهل مئات من الحضور بما فيهم الصحافة و كبار الشخصيات في تركيا و المشاهير.
استمرالإحتفال في اليوم الثاني حيث تم قص الشريط بحضور نيكولا كوردية، رئيس و المدير التنفيذي لـ Make Up For Ever و تنجور أوزترهان، رئيس مجموعة شركات Vepa.
الفنانة المتألقة اللبنانية مايا دياب كانت ضيفة الشرف في هذا الحفل الذي حضره المئات من محبي Make Up For Ever
Make Up For Ever تفتتح بوتيك في اسطنبول
أقامت Make Up For Ever و Vepa Group حدثاً حصرياً فنياً في تركيا بمناسبة الافتتاح الرسمي لبوتيكها الجديد في شارع الاستقلال في اسطنبول و المكون من 6 طوابق.