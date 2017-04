Make Up For Ever تفتتح بوتيك في اسطنبول

أقامت Make Up For Ever و Vepa Group حدثاً حصرياً فنياً في تركيا بمناسبة الافتتاح الرسمي لبوتيكها الجديد في شارع الاستقلال في اسطنبول و المكون من 6 طوابق.

استلهاما من شغف داني سانز، مبتكرة Make Up For Ever وعشقها للفن و التعليم، أبرز هذا الاحتفال الاستثنائي الجانب المحترف للعلامة عبرعرض رسم على الأجسام Body Paint أذهل مئات من الحضور بما فيهم الصحافة و كبار الشخصيات في تركيا و المشاهير.

استمرالإحتفال في اليوم الثاني حيث تم قص الشريط بحضور نيكولا كوردية، رئيس و المدير التنفيذي لـ Make Up For Ever و تنجور أوزترهان، رئيس مجموعة شركات Vepa.

الفنانة المتألقة اللبنانية مايا دياب كانت ضيفة الشرف في هذا الحفل الذي حضره المئات من محبي Make Up For Ever