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Make Up For Ever تفتتح بوتيك في اسطنبول

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Make Up For Ever تفتتح بوتيك في اسطنبول Make Up For Ever تفتتح بوتيك في اسطنبول

أقامت Make Up For Ever و Vepa Group حدثاً حصرياً فنياً في تركيا بمناسبة الافتتاح الرسمي لبوتيكها الجديد في شارع الاستقلال في اسطنبول و المكون من 6 طوابق.
استلهاما من شغف داني سانز، مبتكرة Make Up For Ever وعشقها للفن و التعليم، أبرز هذا الاحتفال الاستثنائي الجانب المحترف للعلامة عبرعرض رسم على الأجسام Body Paint أذهل مئات من الحضور بما فيهم الصحافة و كبار الشخصيات في تركيا و المشاهير.
استمرالإحتفال في اليوم الثاني حيث تم قص الشريط بحضور نيكولا كوردية، رئيس و المدير التنفيذي لـ Make Up For Ever و تنجور أوزترهان، رئيس مجموعة شركات Vepa.
الفنانة المتألقة اللبنانية مايا دياب كانت ضيفة الشرف في هذا الحفل الذي حضره المئات من محبي Make Up For Ever

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