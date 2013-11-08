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تعرّفي إلى إطلالات سلوى بطلة "حب في مهب الريح"

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تعرّفي إلى إطلالات سلوى بطلة "حب في مهب الريح" تعرّفي إلى إطلالات سلوى بطلة "حب في مهب الريح"

الجمعة 08-11-2013 17:38

بيروت- رولا زعزع عيّاد

تتميّز النجمة التركية "برجى أكلاي" Birce Akalay، والتي عرفت في مسلسل "حب في مهب الريح" بدور سلوى، بملامحها الطفولية الجذابة، وحضور جميل وأنيق. وهي بفضل ما تملكه من رشاقة وجسم متناسق، تستطيع أن تختار الأزياء التي ترغب بها، سواء كانت ذات نمط كلاسيكي أو عصري. وفي جولة على أبرز الصور المعروضة لها، استطعنا أن نتعرّف أكثر على ذوق برجى في اختيار ملابسها. فهي تبدو كالطفلة المراهقة بأزيائها العصرية من الجينز والفساتين المطبّعة والتوبات الناعمة... وسرعان ما تتحوّل الى امرأة لافتة بأزيائها الجريئة.
إليك بعض الصور لبرجي أكلاي، أي إطلالة أعجبتك أكثر؟

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