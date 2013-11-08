هل لديك موعد طارئ؟

لا تتخلي أبداً عن أناقتك حتى في المواعيد الطارئة واختاري لمثل هذه المناسبات أزياء بسيطة وعملية لا تخلو من اللمسات الأنثوية الراقية.
- فكرة وتنسيق: نايلة عون.
- تصوير: كارلوس عون.
- الأزياء متوفرة في محلات Aishti, Max Mara وCarolina Herrera - بيروت
الصورة رقم 1:
- معطف من الجوخ بلوني الأسود والأبيض من Max Mara. سعره 1537$.
- بنطلون باللون الأسود. سعره 300$.
- خاتم سعره 130$.
- أقراط للأذنين سعرها 130$.
- حقيبة Gaspar Tote Bag من الجلد باللون الأسود. سعرها 1170$.
جميعها من Carolina Herrera.
الصورة رقم 2:
- من Stella McCartney
- قميص باللون العاجي. سعرها 655$.
- جاكيت كلاسيكية باللون الأسود. سعرها 1510$.
- بنطلون مخطط بالأسود والأبيض. سعره 785$.
- حقيبة من Chloé من الجلد بألوان الأسود والأبيض. سعرها 1755$.
متوفرة جميعها لدى محلات Aishti.
الصورة رقم 3:
- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود من Etro. سعره 470$.
- قميص باللون الأسود من Diane Von Furstenberg. سعرها 335$.
- جاكيت تزينها نقشة المربعات من Paul & Joe. سعرها 770$. متوفرة جميعها في محلات Aishti.
الصورة رقم 4:
- من Max Mara كنزة صوفية سعرها 623$ وتنورة سعرها 974$.
- معطف باللون الأسود من Carolina Herrera. سعره 852$.
الصورة رقم 5:
- جاكيت بلوني الأسود والأبيض من Etro. سعرها 1375$.
- قميص من Equipment. سعرها 550$.
- بنطلون مخطط من Stella McCartney. سعره 785$.
- حقيبة من الجلد الأسود من Tory Burch. سعرها 525$.
متوفرة جميعها في محلات Aishti.
- نظارات شمسية من Kenzo. سعرها 380$.
الصورة رقم 6:
- جاكيت قصيرة من الفرو من Max Mara. سعرها 1650$.
- قميص مطبع. سعره 270$.
- خاتم وأقراط للأذنين. سعره كل منها 130$.
جميعها من Carolina Herrera
سيعجبك أيضاً: