هل لديك موعد طارئ؟

لا تتخلي أبداً عن أناقتك حتى في المواعيد الطارئة واختاري لمثل هذه المناسبات أزياء بسيطة وعملية لا تخلو من اللمسات الأنثوية الراقية.

- فكرة وتنسيق: نايلة عون.

- تصوير: كارلوس عون.

- الأزياء متوفرة في محلات Aishti, Max Mara وCarolina Herrera - بيروت

الصورة رقم 1:

- معطف من الجوخ بلوني الأسود والأبيض من Max Mara. سعره 1537$.

- بنطلون باللون الأسود. سعره 300$.

- خاتم سعره 130$.

- أقراط للأذنين سعرها 130$.

- حقيبة Gaspar Tote Bag من الجلد باللون الأسود. سعرها 1170$.

جميعها من Carolina Herrera.

الصورة رقم 2:

- من Stella McCartney

- قميص باللون العاجي. سعرها 655$.

- جاكيت كلاسيكية باللون الأسود. سعرها 1510$.

- بنطلون مخطط بالأسود والأبيض. سعره 785$.

- حقيبة من Chloé من الجلد بألوان الأسود والأبيض. سعرها 1755$.

متوفرة جميعها لدى محلات Aishti.

الصورة رقم 3:

- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود من Etro. سعره 470$.

- قميص باللون الأسود من Diane Von Furstenberg. سعرها 335$.

- جاكيت تزينها نقشة المربعات من Paul & Joe. سعرها 770$. متوفرة جميعها في محلات Aishti.

الصورة رقم 4:

- من Max Mara كنزة صوفية سعرها 623$ وتنورة سعرها 974$.

- معطف باللون الأسود من Carolina Herrera. سعره 852$.

الصورة رقم 5:

- جاكيت بلوني الأسود والأبيض من Etro. سعرها 1375$.

- قميص من Equipment. سعرها 550$.

- بنطلون مخطط من Stella McCartney. سعره 785$.

- حقيبة من الجلد الأسود من Tory Burch. سعرها 525$.

متوفرة جميعها في محلات Aishti.

- نظارات شمسية من Kenzo. سعرها 380$.

الصورة رقم 6:

- جاكيت قصيرة من الفرو من Max Mara. سعرها 1650$.

- قميص مطبع. سعره 270$.

- خاتم وأقراط للأذنين. سعره كل منها 130$.

جميعها من Carolina Herrera

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