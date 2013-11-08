عشاء خيري يجمع الملكة رانيا العبدالله و Priyanka Chopra

جمع حفل عشاء توزيع جوائز "القيادة العالمية"، التي تقدّمها مؤسسة الأمم المتحدة سنوياً، بالتعاون مع رابطة الأمم المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، الملكة رانيا العبدالله بالنجمة الهندية Priyanka Chopra.

Priyanka كانت سعيدة، لأنّها التقت الكثير من الشخصيات المميزة عالميّاً واجتماعيّاً، وشاركت سعادتها هذه على صفحتها الخاصّة على تويتر، حيث نشرت صورة لها مع الملكة رانيا، وكتبت تعليقاً على الصورة تصفها بالمرأة الرائعة.

وقد عبّرت النجمة الهندية Priyanka Chopra عن فخرها بتمثيل حملة "Girl Up" في الحفل، الذي أقيم لتسليط الضوء على الدور الكبير للأمم المتحدة في مساعدة المجتمع الدولي على تحقيق السلام والازدهار والعدالة.

من ناحيتها، شاركت الملكة رانيا، شبيهة كيت ميدلتون في الذوق الأنيق، في اجتماعات مجلس إدارة مؤسسة الأمم المتحدة، بصفتها عضوة في مجلس إدارة المؤسسة، وجرى بحث نتائج الأنشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة في مجالات تمكين المرأة والاهتمام بالأطفال والصحة والبيئة.

يذكر أنّ حضور المناسبة بلغ حوالي 400 شخص، من صانعي القرار، والدبلوماسيين والشخصيات العالمية، وجرى تكريم عدد من الأفراد والمؤسسات لجهودهم في مجالات مختلفة، كالتعليم وحقوق الإنسان والصحة والبيئة، ولدورهم القيادي العالمي في دعم القضايا التي تركّز عليها الأمم المتحدة.